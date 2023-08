Chai en zona de guerra: vacaciones con el PKK

Foto: Katia Lloyd Jones

The Kurdish Center for Studies – Katia Lloyd Jones – 2 agosto 2023 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

(Los nombres que aparecen en este artículo han sido modificados para proteger su identidad.)

“Biji Kurdistan, Biji Kurdistan, Biji Kurdistan!” “şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin!”

De alguna manera me había desviado de mis vacaciones post-Uni y me encontré en medio de una multitud de miembros del PKK que corrían hacia una ambulancia que llevaba a su amiga mártir de vuelta de las montañas. Todos coreaban, lloraban y se golpeaban el pecho por şehîd Berfîn Rêbaz. Las palabras «¡Viva Kurdistán!» y «¡Los mártires nunca mueren!» resonaban en las montañas.

La comunidad kurda es la mayor comunidad étnica que carece de estado-nación independiente, a pesar de tener fuertes diferencias culturales, lingüísticas y étnicas con sus vecinos árabes y túrquicos. El territorio y la influencia kurdos se disolvieron por primera vez con la creación del Imperio otomano en el siglo XVI. Tras su colapso, las potencias aliadas redactaron el Tratado de Sèvres (1920), en el que se prometía una patria kurda autónoma.

Esta promesa nunca se cumplió y, en su lugar, la población kurda se convirtió en minoría étnica en Turquía, Irán, Irak y Siria. Como consecuencia, la cultura kurda fue duramente reprimida y comenzó una larga historia de represión genocida.

La campaña Anfal situó a los kurdos en el primer plano de los medios de comunicación mundiales, y Sadam Husein fue ampliamente condenado por maltratar de forma tan extrema a sus propios ciudadanos. Sin embargo, Turquía, que alberga la mayor población kurda de la región, ha convertido en armas muchas de las mismas tácticas que Hussein, incluidos los ataques químicos, el encarcelamiento ilegal y la tortura y el ataque a civiles, sin tener por ello ninguna consecuencia.

Su principal objetivo es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo de resistencia armada activo desde los años setenta. Considerado un grupo terrorista por la mayoría de la comunidad internacional, para muchos kurdos y otras minorías étnicas de la región, el PKK es lo único que se interpone en su total eliminación. Con el PKK iba a pasar las cuatro semanas siguientes.

En 2012, se produjo la Revolución de Rojava y las imágenes de mujeres kurdas sin hijab y armadas luchando en primera línea contra ISIS coparon nuestras pantallas. Las mujeres de las YPJ y del PKK representaban un cambio drástico en Oriente Medio: la representación de mujeres débiles y oprimidas se ponía en tela de juicio a gran escala. Para la comunidad kurda, era el momento que habían estado esperando, el mundo por fin les prestaba atención. Sin embargo, esto duró poco, y una vez que el mundo se insensibilizó ante los violentos enfrentamientos que se producían en Oriente Próximo, los medios de comunicación pasaron a ocuparse de otros acontecimientos.

Sin embargo, los conflictos étnicos, el genocidio y la guerra no dejan de existir solo porque los medios de comunicación dejen de informar sobre ellos, y para la comunidad kurda de Basur (Irak) y Rojava (Siria), ISIS seguía siendo una amenaza muy real, al igual que Turquía. De hecho, la ciudad de Kifri, que visité hacia el final de mi viaje por Kurdistán, no había sido liberada de ISIS hasta meses antes de mi llegada, y sus banderas negras aún podían verse en las zonas más rurales.

Estaba sentada a un lado de la carretera explicando despreocupadamente a un joven kurdo cómo era Australia, espantando moscas y tratando desesperadamente de encontrar un poco de sombra para escapar del calor de 47 grados, cuando unos cincuenta kurdos saltaron de repente a la carretera para bloquear una ambulancia. La ambulancia transportaba el cuerpo de Berfîn de vuelta a Sulaymaniyah. Era comandante del PKK en las montañas hasta que fue víctima de un ataque con fósforo blanco perpetrado por Turquía.

Pronto, las sirenas de la policía se unieron a la cacofonía de gritos kurdos de «şehîd namirin». La policía se había puesto al lado de la ambulancia, tratando desesperadamente de crear espacio para que continuara su ruta hacia la mezquita de Sulaymaniyah, a unas 2 horas de distancia. Estaba segura de que la protesta estaba a punto de convertirse en un motín. Me encontraba en medio de la multitud, cada vez más cerca de la ambulancia y de la policía. Justo cuando empezaba a preocuparme de que la policía estuviera perdiendo la paciencia, sentí que me tiraban del brazo y me empujaban de nuevo hacia el autobús. La protesta había terminado.

Era un ritmo que pronto aprendería a aceptar. Mis días en Kurdistán eran sobre todo de espera, en la sala de estar de alguien o al borde de la carretera, pero siempre horas y horas de espera. Entonces, en un instante, se desataba el infierno. Mi amigo Zoran lo resumió muy bien;

«Date prisa y espera, esta es la manera kurda»

Nos subieron al autobús para volver a Sulaymaniyah y encontrarnos con la ambulancia en la mezquita. Le pregunté a Birwa por qué íbamos allí, muchos de los revolucionarios kurdos del PKK no son religiosos, así que me pareció extraño que un guerrillero del PKK tuviera un funeral islámico tradicional. Me respondió;

Por desgracia, no todos los kurdos aceptan Rojava. Berfîn era de una familia muy tradicional, querían que se quedara en casa, se casara, tuviera hijos… pero ella huyó a las montañas para luchar por la libertad kurda. La familia no quiere que nadie sepa cómo murió y lo que hizo porque creen que sería una vergüenza. Pero nosotros la conocimos y era nuestra amiga. Ella querría que el mundo sepa que luchaba por la libertad kurda y por la libertad de todos, así que iremos a darle una despedida de mártir».

Esta no fue mi primera toma de contacto con las complejidades internas de la causa kurda, pero sí la primera vez que me di cuenta de lo profundamente arraigada que estaba. En Basur, la división respecto a lo que significa la libertad kurda está extremadamente fragmentada. Este microejemplo de la familia de Berfîn y sus amigos sobre cómo conmemorar su muerte es simbólico de un problema mucho más amplio. Las lealtades difieren de una ciudad a otra; por ejemplo, nuestros amigos del PKK en Sulaymaniyah son considerados enemigos por el gobierno kurdo dirigido por Barzani, que cree que el mejor camino a seguir es el capitalismo tradicional, pero en el noreste de Siria el PKK es considerado un héroe y los seguidores de Barzani unos tránsfugas.

Los Hevals [camaradas] coreaban por las ventanillas del autobús y agitaban sus banderas de Abdullah Öcalan; de vez en cuando pasaba un coche y tocaba el claxon en señal de apoyo, lo que provocaba que el autobús estallara en vítores. El autobús aceleró, pasó las montañas y entró en la ciudad. El apoyo abierto a Öcalan y al PKK es un acto peligroso en Sulaymaniyah, pero las banderas siguen colgando orgullosas.

La mezquita estaba inquietantemente silenciosa para ser Kurdistán. Volvimos a sentarnos en los rincones a esperar a la ambulancia. El sol empezaba a ponerse y la temperatura por fin bajaba. Se notaba el cansancio. Las cabezas reposaban en3 las manos. Para mí había sido un día largo, pero para el pueblo kurdo, hoy no era nada fuera de lo común; sus vidas son un ciclo constante de lucha y de enterrar a sus amigos… Se podía sentir la profunda desesperación que el conflicto ha creado en sus corazones, pero también una firme determinación siempre presente e inquebrantable.

Pasó una hora más o menos hasta que llegó la ambulancia. Los cánticos volvieron a sonar y los hevals abrieron las puertas y sacaron el ataúd para introducirlo en la mezquita. De repente, se oyó un lamento desgarrador. Su madre acababa de llegar. La sostenían y guiaban otros dos familiares. Tan pronto como llegó, se la llevaron con las demás mujeres. No se le permitiría entrar en la mezquita para presenciar la ceremonia, ni asistir al entierro más tarde por la noche.

Al cabo de una hora más o menos, sacaron su cuerpo para llevarlo al cementerio. Volvimos a subir al autobús para seguirla.

Cuando llegamos al cementerio ya había caído la noche y la tensión era extremadamente alta. Mientras nos dirigíamos al entierro, su padre empezó a gritarnos que nos fuéramos, que negaba que su hija fuera una combatiente del PKK y que, por tanto, no éramos bienvenidos. Nuestros amigos se opusieron, corearon su nombre y marcharon hacia su tumba, mujeres incluidas. El PKK había ganado, y su funeral se completaría con banderas en su lápida y su foto militar del PKK expuesta.

Berfîn era una mártir, había dejado a su familia y había hecho un enorme sacrificio para unirse a la guerrilla en las montañas y luchar. Sin embargo, ahora estaba muerta y si el PKK no hubiera tendido una emboscada en el funeral, era probable que su historia hubiera caído en el olvido. Su dedicación a la libertad kurda y a los demás era notable; no dejarían que ni un solo heval cayera en el olvido. Mientras el mundo entero mira hacia otro lado ante el genocidio continuado de los kurdos por parte de Turquía, ellos siguen manifestándose y resistiendo para que ninguno de sus amigos y familiares muera en vano.

Mi amigo Zoran me contó que los ataques químicos por parte de Turquía se producían con regularidad y de forma extremadamente brutal. Cuando volvimos al piso franco, le pregunté a Zoran por qué se había unido al PKK. Por qué alguien se arriesgaría a someterse a una muerte tan dolorosa. Me respondió:

«Me uní al PKK porque mi padre era del PKK, mi abuelo era del PKK y su padre antes que él. No me gusta matar, pero cuando veo bebés kurdos muertos asesinados por Turquía, esto no lo puedo aceptar».

No parecía la respuesta de un extremista radical que quisiera sembrar el terror en la región. Parecía la de un joven, un hombre sólo tres años mayor que yo, que había oído y visto con sus propios ojos cómo mataban a generaciones de kurdos por su deseo de ser libres. Sonaba como un joven que realmente sentía que no tenía otra opción que ir a las montañas y defenderse.

Cuanto más hablaba con otros miembros del PKK, sus respuestas tejían un patrón claro: ser kurdo era matar o morir, y no era una elección que hicieran voluntariamente. Agrin me enseñó una foto suya de cuando tenía veinte años, hace unos treinta. Estaba vestido con el traje tradicional kurdo junto a otras cinco personas,

«Estos son mis amigos, todos ellos asesinados por Turquía. Yo soy el único que queda».

Aún viste con orgullo el traje tradicional kurdo, pero los años de conflicto y miedo le han envejecido. De nuevo, no se trataba de alguien que deseara salir a saquear y asesinar. Es alguien que ha visto cómo mataban sin piedad a todos sus amigos, cuyo crimen era simplemente ser kurdos.

¿Se puede considerar realmente terroristas a estas personas? Occidente había olvidado momentáneamente esta etiqueta cuando las fuerzas kurdas estaban sobre el terreno expulsando a ISIS y rescatando a los yezidíes atrapados en el monte Sinjar, pero una vez que consideraron que esa amenaza había terminado, los kurdos fueron abandonados de nuevo.

Occidente no presta ningún apoyo a un pueblo que se enfrenta al exterminio del segundo ejército de la OTAN. El PKK sigue siendo la única organización dispuesta a defenderlos.

Mientras estaba en Basur, tuve la increíble oportunidad de reunirme con Nagihan Akarsel, una académica que había pasado los últimos años viajando por el mundo enseñando la nueva teoría kurda de Jineoloji, o, la ciencia de la mujer. Nagihan nunca estuvo en la guerrilla, era simplemente una académica comprometida con el trabajo para mejorar la comunidad mundial. Sin embargo, fue asesinada en la puerta de su casa por dos pistoleros contratados por el gobierno turco.

Ziryan me lo contó:

«No había razón para que muriera, nunca empuñó un arma, nunca fue a las montañas a luchar. Su lucha era la liberación femenina y Turquía la asesinó para hacernos daño. Querían infundir miedo en nuestros corazones».

¿No es este el mismo tipo de atentados terroristas que condenamos en Occidente? ¿No son las mismas acciones de las que Turquía acusa al PKK, condenándolo así a los ojos de toda la comunidad mundial? Ni siquiera se informó de la muerte de célebre y muy querida erudita kurda.

El mundo lleva mucho tiempo condenando las invasiones por una gran potencia regional de sus vecinos más pequeños, y el mundo siempre ha condenado el asesinato, así que ¿por qué permitimos que el gobierno turco asesine sin trabas al pueblo kurdo?

Podemos reconocer que el PKK dista mucho de ser una organización perfecta y que civiles de ambos bandos han sido asesinados desde que comenzó su violenta lucha con el Estado turco. El propósito de este artículo no es pretender que esa muerte y destrucción nunca ocurrieron o que el papel del PKK en tales actos deba ser olvidado.

Se trata más bien de un llamamiento para que se reconozcan los drásticos cambios que se han producido en el seno de la organización en la actualidad y para que se reconozca que en Kurdistán hay pocas opciones entre morir a manos de Turquía o unirse al PKK. ¿Es justo negar la ayuda a los kurdos basándose en que Occidente no puede financiar a una organización terrorista después de haber dejado a la comunidad sin más protección que ese mismo grupo?

En palabras de una «Madre de los Mártires», miembro de la comunidad local cuyo marido fue asesinado hace unos años:

«Como un pez no puede vivir sin agua, yo no puedo vivir sin el PKK».

Cuando el líder del PKK Abdullah Öcalan fue detenido, su cambio político teórico era muy real. Se encabezó el llamamiento al cese de los ataques en zonas civiles de Turquía y, desde entonces, el único combate armado que ha librado el PKK es para defenderse de los ataques turcos.

Es hora de reconsiderar nuestra forma de etiquetar al PKK y reconocer el papel fundamental que ha desempeñado en la protección de las minorías étnicas en Oriente Medio. Sabemos que Erdogan ha ayudado a los militantes de ISIS en su ruta hacia Siria e Irak; he visto con mis propios ojos víctimas del uso de fósforo blanco por parte de Turquía y de ataques con aviones no tripulados para matar a miembros del PKK en Irak y Siria y me he reunido personalmente con una académica que ha sido asesinada por pistoleros turcos a pesar de no ser más que una civil.

Turquía ha tenido vía libre para matar y torturar al pueblo kurdo durante décadas y no parará hasta que se ejerza presión internacional. Cuánto tiempo más ignoraremos esto en Occidente a cambio de tener «ojos en Oriente Medio».

El Movimiento por la Libertad de Kurdistán es representativo de algo mucho mayor que un conflicto étnico; es representativo de que las potencias mundiales están dejando morir activamente a una comunidad sin ningún apoyo internacional. Es crucial que reconsideremos la calificación del PKK como organización terrorista, ya que es realmente lo único que queda para defender al pueblo kurdo.

LA AUTORA

Katia Lloyd Jones es una fotoperiodista originaria de Sídney, Australia. En 2021 realizó una tesis doctoral en la Universidad de Nueva Gales del Sur centrada en el uso de la mitología y el folclore nacionales para la elaboración de estrategias políticas en el contexto de Rojava (Kurdistán occidental). A continuación, viajó a Bashur (Kurdistán meridional) en 2022 para participar en la segunda Brigada de Trabajo por Rojava, donde colaboró en la producción de un documental sobre este proyecto. A su regreso a Australia, Katia y sus compañeros organizaron una exposición con imágenes y vídeos de su estancia en Bashur. Esta exposición recaudó más de 2.000 dólares que fueron enviados a las comunidades kurdas que luchan por sobrevivir tras el terremoto en Siria y Turquía en 2023.

Sigue siendo una apasionada de la causa kurda y se dedica a fomentar las conversaciones sobre la cuestión kurda en todo el mundo.