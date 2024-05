Turquía impone una nueva prohibición de 6 meses a las visitas de abogados a Abdullah Öcalan. Ya son 38 meses de aislamiento

La campaña «Libertad para Öcalan: Solución política a la cuestión kurda» pide al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), órgano del Consejo de Europa (CdE), que cumpla con su deber de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.



El líder kurdo Abdullah Ocalan es un ciudadano de un Estado miembro del Consejo de Europa que lleva 25 años privado de sus derechos humanos en una prisión turca, incluido, desde hace tres años, el derecho a ver a sus abogados y a hablar con su familia.

El 3 de mayo, los abogados de Öcalan recibieron una nueva prohibición de acceso a su cliente, que se encuentra recluido en la prisión turca de máxima seguridad de la isla de İmralı, y desde hace 38 meses está sometido a condiciones de aislamiento absoluto, en violación del derecho internacional humanitario. Las repetidas prohibiciones impuestas por la administración penitenciaria turca se consideran arbitrarias y los recursos son rechazados sistemáticamente.

No se sabe nada de Öcalan desde una breve conversación telefónica con su hermano el 25 de marzo de 2021. A pesar de la constante preocupación por su bienestar, Öcalan y otros tres presos, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş y Hamili Yıldırım, han recibido una nueva prohibición de seis meses de recibir visitas de abogados.

Los abogados del bufete Asrin presentaron una solicitud al juez de ejecución número 2 de Bursa para que facilitara las reuniones con sus clientes. Afirman: «El 3 de mayo se nos informó de una nueva prohibición de seis meses de visitas de abogados para nuestros clientes». No se dio ninguna razón para la decisión.

Los recursos han sido rechazados y los abogados tienen previsto llevar su caso ante el Tribunal Constitucional de Turquía. Esta última prohibición es la decimotercera vez en los últimos ocho años que se niega a Öcalan el acceso a sus abogados. Desde febrero de 2018, estas prohibiciones se han renovado cada seis meses. Restricciones similares también impiden las visitas familiares.

La campaña por la libertad de Öcalan se lanzó en octubre de 2023 en un intento global de poner de relieve la opresión a la que se enfrentan las cuatro regiones kurdas, divididas por las fronteras de Turquía, Siria, Irak e Irán. La campaña pretende garantizar los derechos de Öcalan, líder del pueblo kurdo, a reunirse con sus abogados y su familia, y conseguir su liberación para que pueda contribuir a la búsqueda de una solución política justa y democrática al antiguo conflicto turco-kurdo, que tiene importantes implicaciones para la seguridad regional.

El CPT pierde credibilidad

Ha aumentado la presión sobre el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para que adopte medidas concretas que pongan fin a las prácticas inhumanas de aislamiento en las cárceles turcas, especialmente en lo que respecta al trato dispensado a Öcalan, a quien millones de kurdos consideran su líder político legítimo y la clave para reanudar las conversaciones de paz entre el Estado turco y las fuerzas kurdas.

El CPT ha llevado a cabo inspecciones en İmralı, pero no ha publicado ningún informe sobre las condiciones de reclusión y el bienestar de Öcalan ni de los otros tres reclusos de la isla. El secretismo que rodea las condiciones en la prisión de İmralı contrasta fuertemente con las normas de transparencia en otras prisiones. Aunque las normas del CPT no permiten la publicación de un informe sin el permiso del Estado afectado (en este caso Turquía), sí tienen la posibilidad de pronunciarse cuando no se ha seguido su consejo.

Se acusa ampliamente al CPT de perder credibilidad debido a esta inacción, que parece condonar las violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros.

– Condenamos las restricciones injustas e ilegales al acceso de Öcalan a sus abogados y a su derecho a comunicarse. El aislamiento prolongado y la denegación de derechos humanos básicos al Sr. Öcalan son inaceptables y violan el derecho internacional humanitario.

– Pedimos de nuevo al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Degradantes (CPT), órgano del Consejo de Europa (CdE), que cumpla con su deber de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales enviando una delegación a la isla de İmralı para reunirse con Öcalan y evaluar su estado de salud.

– Instamos a Turquía a que permita que su familia y sus abogados le visiten, tal y como estipulan las obligaciones del Consejo de Europa (CdE) y del CPT.

– Deben levantarse las prohibiciones arbitrarias de visitas de abogados y de comunicación con familiares para garantizar que se respetan los derechos de Öcalan.

– El silencio del CPT ante este aislamiento les convierte de hecho en cómplices de la política turca de aislamiento, tortura y maltrato a Öcalan. Una alternativa mejor es presionar a Turquía para que vuelva a la mesa de negociaciones con el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, que medió en un proceso de diálogo en 2013-2015, al que Erdogan puso fin unilateralmente. Este proceso fue bien acogido internacionalmente, y su reactivación estabilizaría Turquía al resolver la cuestión kurda.



Libertad para Öcalan: Solución política a la cuestión kurda

Mayo 2024