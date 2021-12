[Comunicado de prensa] La nueva Coalición contra las Armas Químicas en el Kurdistán exige que se investigue el supuesto uso de armas químicas por parte de Turquía contra los kurdos

Fuente: Peace for Kurdistan

Fecha de publicación original: 26 de noviembre de 2021

Se ha lanzado una nueva campaña para exigir que se actúe sobre el supuesto uso de armas químicas por parte de Turquía contra los kurdos en su última operación militar en el norte de Irak (Kurdistán del Sur). Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre las acusaciones de uso de armas químicas.

Se ha fundado la Coalición contra las Armas Químicas en el Kurdistán para garantizar que se toman medidas para verificar estas graves acusaciones de lo que sería un crimen de guerra.

Una declaración de lanzamiento en la que se exponen las demandas y los planes de la campaña ha reunido una impresionante lista de firmantes iniciales que incluye a destacados abogados, escritores, sindicalistas, activistas de derechos, académicos y trabajadores comunitarios. Ver abajo y adjunto.

Aunque los militares turcos tienen fama de brutalidad en sus operaciones contra los kurdos, han surgido informes inquietantes sobre el uso de armas químicas en su última operación, que comenzó el 23 de abril. En la operación “Relámpago”, el ejército turco ha llevado a cabo una invasión terrestre y un bombardeo de la provincia montañosa de Duhok, incluyendo zonas civiles, en cuyo transcurso se habrían utilizado sustancias químicas como el fósforo blanco.

Este presunto crimen de guerra exige una investigación independiente. Hasta la fecha, las autoridades internacionales encargadas de verificar estos incidentes no han tomado ninguna medida.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), organismo oficial de aplicación de la Convención sobre Armas Químicas, no ha realizado ninguna investigación sobre el supuesto uso de armas químicas. Por lo tanto, no existe ninguna corroboración independiente de la supuesta violación de la prohibición del uso de armas químicas por parte de Turquía.

La Coalición contra las Armas Químicas en el Kurdistán se creó para asegurarse de que se toman medidas. Como se desprende de los firmantes iniciales de la declaración fundacional, la campaña es una amplia coalición de expertos y activistas que están profundamente preocupados por el uso de armas químicas y por el hecho de que hasta ahora no se haya tomado ninguna medida para verificar exactamente lo que puede haber ocurrido.

La campaña tiene previsto organizar una delegación internacional de alto nivel compuesta por expertos médicos y de otro tipo para que visite la región y reúna las pruebas necesarias, se reúna con las personas de la región que fueron víctimas de los ataques y elabore un informe con sus conclusiones sobre el posible uso de armas químicas para presentarlo ante la opinión pública y la ONU en Ginebra.

Sólo mediante la recogida de muestras para su análisis en condiciones de laboratorio supervisadas se podrán corroborar las acusaciones y aportar la prueba de si el ejército turco ha utilizado realmente armas químicas.

Es necesario que más voces independientes se manifiesten y presionen a la comunidad internacional para que tome medidas para frenar las presuntas violaciones de Turquía. Si se permite que Turquía se salga con la suya, se sentará un precedente que permitirá a otros Estados llevar a cabo violaciones similares en el futuro. El mundo se convertirá en un lugar mucho menos seguro y se erosionarán las garantías legales.

La campaña recuerda a la comunidad internacional que el uso de armas químicas es un crimen de guerra. Por ello, las denuncias deben ser tratadas con la máxima seriedad y no pueden ser simplemente barridas bajo la alfombra.

Para más información:

Contacto: Stephen Smellie – 07740 096864 Steve Sweeney – 07718 210133 Connor Hayes – 07521230322

Estella Schmid – 07846 666804

To add your name and profession/organisation to the list of signatories, please email:

Peace in Kurdistan: estella@gn.apc.org