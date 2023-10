Guerra contra la «Revolución de las mujeres»: ataques turcos con drones contra líderes feministas

Fotografía: Lynsey Addario/Getty Images Reportage

Kurdish Peace Institute – Anna Rebrii y Nisreen Kermo – 23 octubre 2023 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

«Era más grande que la vida», nos dice Evîn Basho, presidenta del Consejo de Mujeres del Noreste de Siria (NES), con los ojos brillantes por las lágrimas, mientras mira con cariño las fotos de Yusra Darwish en su teléfono. Darwish murió en un ataque turco con drones el 20 de junio de 2023, cerca de la ciudad de Qamishli. Era copresidenta del Consejo Cantonal de Qamishli, otra mujer kurda que ocupaba un cargo directivo en la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES) y que fue víctima mortal del Estado turco. Los tres misiles disparados desde el avión no tripulado mataron también a la ayudante de Darwish, Liman Shawish, y al conductor de ambas, e hirieron al copresidente de Darwish, Gaby Chamoun.

Darwish era amiga de Basho desde hacía mucho tiempo y compañera del movimiento por la liberación de la mujer que ha florecido desde que se fundó la AANES en 2012. Durante años, enseñó en las escuelas la filosofía política de la democracia, el feminismo y el pluralismo de la Administración Autónoma, convirtiendo en su misión de toda la vida la construcción de una nueva sociedad en la región devastada por la guerra en la que se alzó y cayó ISIS hace tan solo unos años.

Como kurda en la etnonacionalista República Árabe Siria y mujer en una sociedad conservadora en materia de género, no es de extrañar que Darwish se lanzara al nuevo proyecto político. Mientras el régimen de Assad y las fuerzas armadas de la oposición alimentaban los sentimientos sectarios y misóginos existentes en la región, la coalición multiétnica del noreste de Siria se propuso construir un sistema político imbuido del ethos de la coexistencia pacífica y el empoderamiento de la mujer.

«Habiendo pasado años enseñando la filosofía de la Administración, Yusra era una de las personas que la comprendía más profundamente y tenía un compromiso sin igual para hacerla florecer en la práctica», nos dice Basho. «Turquía se ha fijado en nuestras mejores mujeres líderes».

¿MATAR A «TERRORISTAS»?

Desde 2019, cuando Turquía invadió y ocupó Serekaniye (Ras al-Ain) y Tel Abyad, ha utilizado cada vez más drones para llevar a cabo asesinatos en las zonas del norte de Siria que permanecen bajo control de la AANES. Turquía afirma que su objetivo son las personas afiliadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera una organización terrorista. Afirma que los kurdos sirios están vinculados al PKK y, como tales, representan un riesgo para la seguridad de Turquía.

Sin embargo, Darwish es sólo una de las muchas funcionarias del gobierno local, activistas y civiles apolíticas que han sido asesinadas en ataques turcos desde la última invasión. Entre las demás víctimas, documentadas en un reciente informe de la organización de mujeres Kongra Star, figuran Zehra Berkel, teniente de alcalde de Kobanê y copresidenta de la Comisión de Justicia de Kobanê; Zeyneb Mihemed, copresidenta de la Oficina de Justicia y Reforma de la AANES; Delila Agit, periodista; Emine Weysi, madre de 5 hijos; y un grupo de niñas que jugaban al voleibol en el patio de un colegio. La lista continúa.

La hipocresía de Turquía al utilizar el discurso antiterrorista para legitimar ataques contra la población civil salió a la luz con su última escalada contra el noreste de Siria. El 5 de octubre, lanzó un bombardeo de ataques aéreos dirigidos intencionadamente contra infraestructuras civiles. Tras cinco días de bombardeos, la mitad de las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la región quedaron inutilizadas, dejando a casi 2 millones de personas sin acceso a electricidad y agua.

Turquía justificó su escalada militar más importante desde la invasión de 2019 como una medida de represalia tras un atentado del PKK en Ankara. Afirmó, sin pruebas, que los autores de este ataque viajaron a Turquía a través de Siria. Acusando falsamente a las Unidades de Protección Popular (YPG) de la AANES de ser cómplices del ataque, Turquía desató una guerra total contra las centrales eléctricas y de agua, los campos petrolíferos, las fábricas industriales, las escuelas y los hospitales del noreste de Siria, infligiendo cientos de millones de dólares en daños y matando a nueve e hiriendo a quince civiles en el proceso.

Aunque estos ataques violan el derecho internacional, Turquía se ha salido con la suya sin la más mínima condena internacional. Declaró que estaba destruyendo infraestructuras pertenecientes al PKK y a las YPG, una afirmación absurda repetida acríticamente por la mayoría de los medios de comunicación. La Fuerza de Tarea Conjunta Combinada liderada por Estados Unidos -el principal socio de las AANES en la guerra contra ISIS- retiró rápidamente un tuit en el que condenaba que Turquía infligiera daños a civiles, mientras que funcionarios del Pentágono reiteraron su apoyo a la «lucha contra el PKK» de su aliado de la OTAN. Al igual que la renovada guerra de Israel contra Gaza y la reciente ocupación de Artsaj por Azerbaiyán, el discurso antiterrorista de Turquía ha convertido a millones de civiles en objetivos militares legítimos a ojos de la comunidad internacional.

La falta de condena no es nada nuevo: Turquía, miembro de la OTAN, ha recibido en gran medida carta blanca para llevar a cabo sus ataques diarios contra la región desde la invasión de 2019. Según el Centro de Información de Rojava, 368 personas murieron o resultaron heridas por ataques de drones turcos desde principios de 2022 antes de la última escalada -sin contar los cientos de muertos y heridos en los bombardeos diarios en primera línea de Turquía y sus proxies del Ejército Nacional Sirio (SNA). 144 víctimas de ataques con drones desde 2022 eran civiles, entre ellos 31 niños. El resto son miembros de las unidades de seguridad local (asayish) o de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), las mismas fuerzas que colaboran con la Coalición Global liderada por Estados Unidos para derrotar al califato de ISIS y que siguen recibiendo apoyo estadounidense en los esfuerzos en curso para erradicar los remanentes del grupo en NES. Aunque Estados Unidos y la UE tienen al PKK en sus listas de organizaciones terroristas, consideran a las SDF -y a su componente, las YPG- como una organización separada. Sin embargo, eso no les impide hacer la vista gorda ante la agresión injustificada de Turquía.

Los grupos políticos llevan mucho tiempo pidiendo a Estados Unidos y a los países europeos que eliminen al PKK de sus listas de organizaciones terroristas. Turquía ha utilizado con demasiada frecuencia su discurso antiterrorista para infligir violencia a los kurdos -incluidos los ataques a líderes feministas kurdas y al movimiento de mujeres kurdas- tanto dentro como fuera de sus fronteras. La designación de terrorista hace que a las potencias occidentales les resulte muy cómodo pasar por alto las acciones asesinas e ilegales de su aliado de la OTAN.

Como nos dijo Rohîlat Afrîn, comandante de las SDF, cuando nos reunimos con ella en una base militar cerca de Heseke, «Esta no es solo la guerra de Turquía: es una guerra que nos hacen las potencias internacionales que controlan los cielos.» Estados Unidos, a pesar de ser uno de los garantes del alto el fuego de 2019 que puso fin a la invasión turca, ha observado en silencio cómo los ataques de Turquía ampliaban su alcance en el espacio aéreo controlado por Estados Unidos.

ESTRANGULANDO LENTAMENTE EL PROYECTO AUTÓNOMO

Como nos dijeron tanto Basho como Afrîn, los verdaderos objetivos de Turquía tras sus ataques no tienen nada que ver con sus supuestas preocupaciones por la seguridad. El Estado turco tiene como objetivo la región autónoma para extinguir un ejemplo de autonomía kurda que podría inspirar a los kurdos dentro de las fronteras de Turquía. Ha invadido la AANES en dos ocasiones, desplazando a cientos de miles de personas y aniquilando las estructuras de nueva gobernanza progresista en las zonas que ahora ocupa. Desde la última invasión en 2019, el presidente turco Erdogan ha amenazado repetidamente con volver a invadir, pero al no contar con la aprobación ni de Rusia ni de Estados Unidos, garantes de los dos acuerdos de alto el fuego que pusieron fin a la invasión de 2019, ha recurrido a librar una guerra de menor intensidad, con bombardeos de artillería en las zonas de primera línea, asesinatos con drones dentro de la AANES y, ahora, operaciones aéreas periódicas contra objetivos de infraestructuras civiles.

Basho cree que esta opción bélica está sirviendo bien a Turquía: el miembro de la OTAN está socavando la AANES sin tener que hacer frente a la indignación internacional que provocaría una invasión a gran escala. Sin embargo, el impacto es igual de debilitante.



Turquía está librando una guerra de desgaste a largo plazo, con el objetivo de disminuir la legitimidad de la AANES y su capacidad para servir a su población. Incluso antes de la última campaña de bombardeos, la artillería regular de Turquía y los bombardeos con aviones no tripulados de las zonas de primera línea habían impedido a la Administración prestar servicios públicos muy necesarios en la región devastada por la guerra. La restricción por parte de Turquía de los flujos de agua hacia Siria y el cierre de una estación de suministro de agua ya habían dejado a millones de personas con poca agua y electricidad. El embargo económico impuesto por Turquía ya había dificultado incluso la importación de artículos de primera necesidad. Ahora, con gran parte de las infraestructuras vitales en ruinas, la AANES se enfrenta a una crisis humanitaria agravada que no está en condiciones de abordar.

La guerra de Turquía funciona mejor a nivel psicológico. Las crecientes penurias materiales y el miedo han hecho que la emigración sea demasiado habitual y han mermado el entusiasmo de la población local por el nuevo proyecto político. «Turquía ha encontrado una forma cómoda de vaciar esta región de su gente», nos dijo Basho. Está llevando a cabo una ingeniería demográfica -ya muy avanzada en las partes del norte de Siria que ocupa- sin recurrir a una invasión a gran escala.

CONTRA EL MOVIMIENTO DE MUJERES

Hacer la región inhabitable para los civiles es sólo una parte de la estrategia de muerte lenta de Turquía. Turquía también quiere desmoralizar a las personas que están construyendo el nuevo sistema social y político, señalando en particular a las mujeres. Como resultado de los ataques de Turquía, las mujeres están menos dispuestas a unirse a las estructuras civiles y militares de la Administración por miedo a ser atacadas, y es menos probable que sus familias las animen a hacerlo. La guerra de Turquía amenaza con revertir los avances en igualdad de género logrados por el movimiento de mujeres en el noreste de Siria durante la última década, a menudo por las mismas mujeres que ahora están en la lista negra de Turquía.

La subcomandante de las SDF Salwa Yusuf (también conocida como Jiyan Tolhildan), muerta en un ataque turco con drones en 2022, fue una de estas pioneras: alguien a quien se atribuye el mérito de la presencia de las mujeres en todas las estructuras de la AANES. «Se unió a la organización desde el principio, decidida a sacar a las mujeres de sus casas», nos dijo Afrîn. Cuando comenzó el levantamiento sirio, Yusuf y sus compañeras iban de casa en casa, pasando horas y, a veces, días convenciendo a las familias kurdas de que dejaran a sus hijas entrar en la esfera pública, una tarea de enormes proporciones en una sociedad en la que las opciones vitales de las mujeres rara vez iban más allá del matrimonio.

Estas mujeres se convirtieron más tarde en el núcleo de las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ), la fuerza exclusivamente femenina cofundada por Yusuf para defender el noreste de Siria contra las fuerzas extremistas. «No habríamos podido derrotar a ISIS si no hubiéramos organizado primero a las mujeres», subraya Afrîn. Yusuf desempeñó un papel decisivo en esa lucha.

UNA ALTERNATIVA PLURALISTA AMENAZADA

Aunque Turquía afirma que ataca a los «terroristas» kurdos en NES, no son sólo los kurdos los atacados por atreverse a construir una sociedad más integradora. Gaby Chamoun, cristiano siríaco y copresidente del Consejo Cantonal de Qamishli junto con Darwish, sobrevivió al ataque con drones: los misiles no impactaron en su lado del vehículo. Su conductor, Furat Daniel, también cristiano siríaco, no tuvo tanta suerte.

Como nos contó Georgette Barsomo, directora de la Unión de Mujeres Siríacas de Qamishli, los siríacos y otros cristianos del noreste de Siria reviven las masacres que les infligió el Imperio otomano hace un siglo, pero ahora a manos de su sucesor, el Estado turco. Turquía y sus apoderados del SNA han invadido, ocupado y atacado sistemáticamente aldeas cristianas, exacerbando la actual emigración masiva de las minorías religiosas de la región, el problema más grave al que se enfrentan los siríacos desde el estallido de la guerra civil siria.

La organización de las mujeres siríacas también se ha visto afectada, nos dijo Barsomo. Fundada en 2013, la Unión de Mujeres Siríacas demuestra lo popular que se ha hecho la agenda feminista de la Administración entre las diversas comunidades étnicas y religiosas de la región. Primera en su género en Siria, la Unión trabaja para educar a las mujeres siríacas, caldeas y asirias sobre sus derechos y proporciona mecanismos para garantizarlos. Junto con las Fuerzas de Protección de la Mujer de Bethnahrain (HSNB) y la Casa de la Mujer Siríaca -un mecanismo de justicia reparadora para asuntos familiares y matrimoniales-, Barsomo y sus compañeras luchan «contra tradiciones anticuadas que limitan la libertad de la mujer». Sin embargo, los continuos ataques turcos dificultan y hacen más peligrosa la organización.

Barsomo está convencida de que Turquía ha atacado intencionadamente a las comunidades cristianas de la región. Sin embargo, sus planes van más allá: «Considera que la administración democrática que ha incorporado a todos los grupos étnico-religiosos es una amenaza para su ideología nacionalista y autoritaria». Como ha demostrado una vez más, Turquía está decidida a hacer todo lo posible para frustrar esta alternativa viable al statu quo sectario, antidemocrático y patriarcal de la región.