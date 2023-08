Entrevista con responsables de medio ambiente del norte y este de Siria

RIC – 1 agosto 2023 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Frente a una serie de retos ecológicos, algunas personas en el Norte y Este de Siria (NES) han estado trabajando para fomentar una «población con mentalidad ecológica». El Centro de Información de Rojava (RIC) habló con Berivan Omer, miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Jazira y de la plataforma ecologista de mujeres, así como con Ziwer Shexo, voluntaria de Keziyen Kesk («Trenzas verdes»), una popular iniciativa medioambiental, y Bave Barzan, un ciudadano de Qamishlo, responsable de la gestión de uno de los generadores de barrio de la ciudad, sobre los diversos problemas ecológicos que se viven en el NES y los esfuerzos emprendidos para resolverlos.

«Dentro de los principios de la AANES está el de la ecología social. Este concepto no trata solo de cómo podemos proteger el medio ambiente, sino que se relaciona con una forma de gestionar la comunidad. La protección del medio ambiente forma parte de ello», dice Omer, que trabaja en su puesto actual desde 2016. Cuenta a RIC la historia de su familia y afirma que llevar una vida ecológica solía ser algo natural, no algo por lo que hubiera que luchar. «En el pasado, la gente protegía su entorno. Todavía ahora en los pueblos la gente lo hace. Están más unidos a la naturaleza, crían animales, no utilizan tanta energía que destruye el medio ambiente como en las ciudades. Ahora queremos enseñar a las comunas a separar la basura, pero antes mi madre separaba la basura y nadie tenía que decirle cómo hacerlo. Ella alimentaba a los animales, así que la familia tenía yogur y huevos, que ellos mismos hacían, por lo que no había necesidad de traerlos de otro sitio. No necesitabas un coche para traer lo que necesitabas, no necesitabas reunir a montones de animales en un lugar grande para conseguir leche y yogur, podías cuidar de ti mismo por ti mismo. También era importante que ninguna empresa o persona controlara el yogur, por ejemplo, ni manipulara los precios. Todas las personas podían abastecerse por sí mismas; había autosuficiencia. Tenemos que ver qué conocimientos ecologistas quedan ya en nuestra sociedad. Por ejemplo, las personas mayores que antes vivían en pueblos. Podemos beneficiarnos de sus experiencias, en cuanto a cómo trataban la basura, cómo reciclaban. Mi madre no produce basura. Utiliza las cosas muchas veces, hasta que se convierten en basura. Es una forma de cultura».

Berivan Omer – Junta directiva de la región de Jazira y plataforma ecológica de mujeres

Durante las conversaciones se plantean continuamente cuestiones relacionadas con el agua. Aunque la región es árida por naturaleza, con veranos largos y calurosos y escasas precipitaciones anuales, se prevé que los efectos del cambio climático sean especialmente graves en Siria. Mientras tanto, el caudal del antaño caudaloso río Éufrates se ha reducido drásticamente, ya que la construcción de presas aguas arriba en Turquía ha permitido a este país limitar el flujo hacia Siria. El río Khabur y sus arroyos también se han secado parcial o totalmente. Mientras tanto, el agua que fluye por la estación hídrica de Alouk en el NES, que se encuentra en la «Franja M4» ocupada por Turquía, es vulnerable a los juegos políticos, ya que el Ejército Nacional Sirio (SNA), que controla la zona, corta con frecuencia el flujo.

«En general, el problema del agua es grande, sobre todo en la ciudad de Heseke», dice Omer. «La situación allí en cuanto a limpieza y plantación de árboles es difícil. La gente ni siquiera tiene suficiente agua potable. Si hablas de problemas ecológicos allí, la gente dice: «Ni siquiera tengo agua para beber». Antes de la ocupación turca de Sere Kaniye, Heseke tenía agua, pero no después. Turquía utiliza el agua para hacer peticiones. Esto no sólo lo sufren los habitantes de Heseke. También los habitantes de Sere Kaniye, muchos de los cuales fueron desplazados y huyeron a Heseke. Dependen del agua embotellada. Para traer agua en cisternas hace falta petróleo. Tenemos algunos proyectos para resolver esta crisis, pero hasta que se pongan en marcha, necesitamos tanques de agua».

Afirma que hasta que esos proyectos no estén totalmente aprobados y anunciados, poca información formal, como el coste y el rendimiento operativo, se puede dar; pero explica que el proyecto clave debería traer agua a Heseke desde un pueblo cercano a Amude a través de nuevas tuberías. Hace un año, geólogos y otros científicos empezaron a investigar las reservas de agua subterránea de Heseke. Descubrieron que el agua potable más cercana a Heseke está en Sere Kaniye (ahora bajo ocupación turca), Tel Brak o la zona de Amude. Amude, situada a unos 60 km de Heseke, no es el lugar ideal, pero no había nada más cerca, dice Omer. Cuando te acercas a la ciudad, el agua no está lo bastante limpia. El coste de limpiar el agua anula los beneficios que podría aportar». El plan es excavar pozos en el pueblo de Amude, donde el agua es «realmente buena y abundante», y luego instalar tuberías para llevar este agua a la ciudad de Heseke. Hasta ahora se ha excavado un pozo de prueba. Si el proyecto se completa, «aún no podrá suministrar agua a diario; no digo que esto resuelva el problema de Heseke por completo, pero será parte de la solución. Ayudará», afirma Omer. También menciona otro proyecto que se ha puesto en marcha para resolver la grave escasez de agua de Heseke: un plan basado en el esqueleto de un proyecto del gobierno sirio apenas iniciado para canalizar agua a Heseke desde el río Éufrates. «Continuamos este proyecto el año pasado. El problema que vemos es que la gente que vive en pueblos cercanos a la tubería del río capta el agua ilegalmente, por lo que la cantidad que llega a la ciudad es mínima. Se calculó que el proyecto sólo proporcionaría el 20% de las necesidades de agua de la ciudad, pero la gente que desvía el agua antes de que llegue a la ciudad hace que su suministro sea realmente escaso y que el flujo de agua sea lento. La cantidad que llega a la ciudad no es suficiente. Y los pueblos cercanos a la tubería también sufren la falta de agua, por lo que no tienen más remedio que tomarla. Así que el proyecto del Éufrates está ahí, pero no proporciona la cantidad necesaria».

Shexo aún recuerda cómo eran los ríos del NES en su infancia, dice, refiriéndose a cómo la construcción de presas en Turquía ha supuesto un desastre para ellos. «Cuando era niño, ni siquiera podía ir a mi río local tan fácilmente, porque en invierno había inundaciones. Incluso en verano, el rio nunca se secaba. Mi familia tenía un huerto y cultivaba muchos tipos de verduras para vender. Había peces en el río; los comíamos. En general, la región era vibrante. Podías encontrar todo lo que quisieras: pájaros, peces, tipos de hierbas cuyos nombres ni siquiera conocemos ahora. Ahora esos ríos han desaparecido: no hay agua, ni peces, ni jardines, ni árboles. El pueblo en el que crecí está vacío. El proyecto GAP de Turquía causó un gran cambio ecológico aquí, que a su vez provocó oleadas de desplazamientos». Shexo está enfadado porque el gobierno sirio no haya tomado más medidas contra la construcción de presas por parte de Turquía, pero dice estar resignado a la realidad de que «ambos gobiernos -Siria y Turquía- están de acuerdo en aniquilar a los kurdos y dañar estas regiones porque los kurdos viven aquí». Y continúa: «Siria no tiene ningún problema con estas prácticas; haga lo que haga Turquía, Siria no interfiere».

Ziwer Shexo – Keziyen Kesk

En ambas entrevistas, Omer y Shexo destacan la importancia de la mentalidad social. Omer explica: «La mentalidad es el problema al que nos enfrentamos. Tenemos que cambiar, y es difícil. Es decir, convencer a la gente de que cuide lo que hay a su alrededor, plantando árboles, no ensuciando los lugares, no tirando basura. Lleva tiempo enseñar esta mentalidad. En cuanto a cambiar mentalidades, la mejor forma de hacerlo es en las escuelas, enseñando a los niños y a la nueva generación». De hecho, esa es gran parte de la labor de Keziyen Kesk, que se creó en noviembre de 2020, explica Shexo a RIC. «Queremos que los estudiantes actúen con mentalidad ecológica, no sólo teóricamente sino en la práctica, para cultivar una población con mentalidad ecológica. Damos clases teóricas y prácticas. Por ejemplo, enseñamos a un profesor a hacer crecer un arbolito. Luego, los alumnos pueden aprender a hacerlo. Además, los alumnos reciben lecciones sobre los árboles y el medio ambiente. Así podrán comprender mejor cómo su pequeño retoño se convierte en un enorme árbol. Otra actividad importante es recoger la basura y clasificarla por plásticos y vidrios. Esto también se hace con los alumnos como parte de los trabajos medioambientales diarios, de modo que se convierte en parte de la mentalidad de los alumnos. Si esto ocurre, los propios alumnos pueden difundir esta mentalidad entre sus amigos y familiares, responsabilizarse, hacer los cambios necesarios, por lo que no será sólo cuestión de una o dos personas, sino que podría ser toda una comunidad trabajando de acuerdo con las normas medioambientales. En resumen, en esto se basa nuestro proyecto escolar, y esto es sólo el principio. Hemos tardado un año en hablar con el órgano de Educación de la AANES y en que se aceptara nuestra propuesta. Nuestro objetivo es hacer de las escuelas el núcleo de una mentalidad medioambiental y educar a una generación que cuide el medio ambiente.» Omer también entra y sale de las escuelas, dando charlas, plantando árboles y limpiando el recinto escolar con los alumnos.

Berivan Omer presenta un seminario educativo

En las ciudades, los problemas ecológicos son especialmente graves. Bave Barzan lamenta la basura en las calles de Qamishlo: «En cuanto a la basura en las calles, antes de la revolución había algo de basura, pero no a este nivel. No había tanta suciedad, a pesar de la tiranía del Estado. Creo que esto está relacionado con 12 años de guerra. No queremos tener basura en la ciudad. Pagamos mensualmente por el servicio de basuras del municipio. Queremos que nuestras calles estén limpias, libres de coches contaminantes. Queremos una naturaleza y unos bosques limpios». Omer rechaza la idea de que el ayuntamiento tenga que hacer más para mantener limpias las calles: «La responsabilidad de la limpieza recae tanto en la AANES como en la gente. Pero, para ser sincero, no entiendo por qué la AANES debe limpiar nuestras calles o casas. Nadie puede negar que la AANES trabaja duro en estas cosas; si dejaran de trabajar un día, no te imaginas lo que pasaría. Pero no es necesario que la municipalidad venga a recoger la basura de cada persona y a limpiar sus alrededores. En cada barrio hay un contenedor de basura. La gente debe sacar sus cosas y depositar allí la basura. A veces el camión del ayuntamiento va tres veces a un barrio a recoger la basura. El ayuntamiento no tiene muchos trabajadores, entre 100 y 200 quizá. Pero la gente es muy numerosa. No debemos pensar que los trabajadores municipales deben hacerlo todo. No debemos aprender que otra persona debe venir a limpiar en nuestro lugar. Veo que los contenedores de basura no son suficientes, y no hay clasificación. Pero es un problema si pensamos que la limpieza de la calle es sólo un asunto que debe resolver el ayuntamiento». Omer señala que la AANES sí tiene leyes y normas medioambientales sobre la eliminación de basuras, pero que su aplicación es mínima: «En la época del régimen [sirio], había miedo. La policía era estricta y la gente temía infringir la ley. Quizá esto influya en el comportamiento de la gente». La AANES es nueva y no es estricta al respecto. Hay leyes municipales de limpieza, que incluyen sacar la basura, pero su aplicación es muy difícil. Te pueden multar, pero tardan meses en los tribunales y probablemente al final no pagues nada. Pero la solución no es ser más estrictos. La solución es hablar con los niños, enseñarles por qué no deben estropear su entorno. De todas formas, las ciudades son demasiado grandes para observar y atrapar a todos los que tiran basura. Pero crearemos comités en los municipios para ayudar al ayuntamiento y difundir y aplicar las leyes de limpieza».

Hay nuevos proyectos de gestión de residuos, afirma Omer. Menciona la cuestión del vertido de basura en la larga franja de terreno entre las ciudades de Heseke y Raqqa y habla de un próximo proyecto para retirar toda esta basura, diciendo que la planificación está en las fases finales. «La basura se recogerá y se llevará a otro lugar donde se podrá clasificar. También estamos hablando con las cooperativas sobre cómo pueden participar en este trabajo. Se construirá una estación de transporte, para que los camiones grandes puedan llevar allí la basura». También hay un proyecto para aplicar estrategias especializadas de gestión de residuos hospitalarios, aunque aún está en sus primeras fases.

Keziyen Kesk considera la plantación de árboles una de sus principales prioridades. Tras su fundación, una de las primeras actividades del equipo fue investigar la cobertura arbórea en el NES, consultando las cifras de la ONU y tratando de contabilizar la diezma de árboles desde la guerra civil siria. Shexo afirma que actualmente el equipo intenta encontrar zonas vacías y llegar a acuerdos con los propietarios para empezar a plantar arboles y establecer pequeños arboretos. Hasta ahora se han creado 10 de estos arboretos. Explica que ISIS utilizaba lugares boscosos para entrenarse y muchos árboles fueron talados o utilizados para prácticas de tiro o se secaron por falta de agua. Además, muchos se vendían para quemarlos para calefacción.

Se han creado dos nuevos pequeños bosques en las zonas de Tirbespi y Qamishlo, afirma Omer. «Es algo que nos da esperanza. Antes plantábamos 100, 200, 300 árboles y lo veíamos como algo grande, pero ahora hablamos de 30.000, 40.000». También dice que la apertura de los arboretos ha sido un gran paso, porque antes la AANES tenía que traer árboles de otros lugares, como Homs y Hama, donde el suelo y el entorno son diferentes, por lo que los árboles tienen dificultades para sobrevivir en las condiciones ambientales del NES.

Plantación de árboles en la ciudad de Qamishlo

La escasez de árboles en el NES tiene sus razones históricas, dice Shexo. «Antes, el gobierno sirio no permitía plantar árboles en esta región para hacer bosques. Tampoco se podían utilizar las tierras de labranza para cultivar olivos, por ejemplo. Sólo se podía cultivar algodón y trigo. El gobierno obligaba a la gente a cultivar sólo lo que el gobierno necesitaba para enriquecerse. En los años 90, algunas personas se reunieron para plantar árboles, las conozco. La Inteligencia del gobierno sirio se los llevó y los torturó. Si mostrabas esto al gobierno, lo negaban. Había documentos que estipulan que por cada pozo perforado deben plantarse entre 30 y 50 árboles». Sin embargo, dice Shexo, aquí hay unos 2.000 pozos, pero muy pocos árboles. Explica que se pagaba a los trabajadores del gobierno a cambio de que los propietarios de los pozos no plantaran ningún árbol. «Ellos [el gobierno] dicen que la gente de esta región no tiene cultura medioambiental de plantar árboles. No dicen que fueron sus propios planes y políticas los que provocaron esta situación». Incluso ahora, el gobierno de Damasco pone obstáculos al cultivo de árboles: «Intentamos traer ciertas semillas, pero el gobierno no lo permitió. Intentamos traerlas de forma secreta, pero limpiaron las semillas con láser, matando sus componentes orgánicos, así que cuando las plantamos, no crecieron. Esta es una de las formas en que esta región está asediada. Estamos realmente obligados a encontrar soluciones regionales y no depender del exterior».

La AANES está creando un laboratorio para analizar la contaminación del aire y del suelo, explica Omer, lo que ayudará a tomar decisiones sobre la plantación de árboles, porque «actualmente no tenemos mucha información específica sobre cuánta contaminación hay y de qué tipo».

Hace nueve meses, Keziyen Kesk inició un proyecto con los municipios de la región de Jazira, también basado en la plantación de árboles. Cada municipio conecta a unas 60 aldeas. «Al principio visitábamos cada municipio para hablar con ellos de la importancia de trabajar en temas medioambientales. Nos decían: «Ya tenemos muchos problemas». Nos llevó algún tiempo convencer a los copresidentes de los municipios», explica Shexo. «Volveremos a visitarlos, uno por uno, cada municipio, quedándonos con ellos un día entero para ayudarles y hacer cosas con ellos. Nuestro objetivo es que los propios municipios puedan regalar árboles y retoños a la gente de los pueblos.»

Shexo señala que la gente es reacia a dedicarse a cultivar lentamente un retoño hasta convertirlo en un árbol. Lo relaciona con el deseo de obtener cosas fáciles y preparadas. Omer también saca a relucir esta cuestión, argumentando que se trata de una mentalidad relativamente nueva en esta región. «Unos años antes de la revolución, no había este consumo de cosas que se ven hoy», dice. «Hoy, las cosas no duran mucho. Por ejemplo, el uso del plástico es muy peligroso. Y cosas como la comida precocinada; todo prefabricado, listo para usted, que viene de fuera. La mayoría de las importaciones proceden de Turquía, o también de Irán y la región del Kurdistán iraquí. Las cosas no se hacen aquí. Es como un ataque: la imposición de la vida rápida, la vida urgente, la influencia del capitalismo, la influencia de los estilos de vida de fuera… eso sí que ha entrado en nuestra vida aquí. Todo es rápido, urgente, el consumo es elevado. La gente ya no sabe hacer comida desde cero ni cuidar de los animales o los árboles». Omer dice que su departamento realizó una investigación sobre el contenido de los cubos de basura. El 60% de la basura eran residuos orgánicos. «Esto significa que la gente no aprovecha toda su comida». Mientras tanto, «algunas personas comen de la basura. Esto ha ocurrido durante este tiempo. Antes no era así, la gente se fijaba en los demás, no había esta diferencia entre unos que tiraban la comida y otros que se la comían de la basura. En este periodo ha habido un cambio. Llegó la influencia de la guerra, la influencia de que no hay suficiente para todos». También se refiere al problema de la basura plástica, diciendo que «ahora, todos los días, usamos mucho plástico. En todas partes. El plástico se convierte en basura y se convierte en un problema, así que tenemos que abordarlo, solucionarlo. Pero también tenemos que mirar un poco la vida; la forma de vida humana ha cambiado. Antes, la gente no era así. Todavía hay muchos buenos ejemplos. Si te alejas un poco de Qamishlo, si vas a un pueblo, verás cómo se vive una buena vida, una vida que no contamina tanto, donde la gente es una con su entorno. No tienen tantos problemas como dentro de la ciudad, donde se hace difícil respirar. Tenemos que trabajar para construir una mejor cultura del consumo. Esto significa educación, cambiar mentalidades, familiarizar a la gente. Pero hace falta tiempo para que la gente se adapte y solucione las cosas».

Omer menciona los esfuerzos realizados para reciclar la basura. En la región de Yazira existen varios pequeños centros de reciclaje establecidos por particulares para sí mismos, recuerda Omer, añadiendo que también hay un centro de reciclaje en Manbij. Un centro propiedad de la AANES está en Heseke. Dos municipios recogen y clasifican su basura, y envían ciertos cartones al centro de reciclaje de la AANES, y envían los plásticos a otra fábrica. Revela que el gobierno local de Barcelona ha ayudado con educación y formación en materia de clasificación de basuras.

Omer tiene claro que el petróleo es un problema en el NES, pero como ciertas cosas, como los coches y los generadores, dependen del petróleo, las oportunidades de alejarse de él son escasas. Shexo se explaya sobre la historia de la producción de petróleo en Siria, explicando que mientras la mayor parte de la extracción de petróleo de Siria siempre tuvo lugar en el noreste, rico en petróleo, las instalaciones para refinarlo sólo se construyeron cerca de Damasco. «Las instalaciones estratégicas que eran importantes para el gobierno sirio nunca se construyeron en las regiones de mayoría kurda». Cuando los yacimientos petrolíferos de la región cayeron en manos del Ejército Sirio Libre (ESL) y posteriormente de ISIS, proliferaron enormemente los métodos rudimentarios e improvisados para refinar petróleo, causando daños al medio ambiente circundante. Shexo afirma que, bajo la AANES, esta práctica no se clausuró, sino que continuó.

Explica a RIC que se está construyendo una nueva estación de refinado, porque actualmente sólo hay una estación de refinado en el NES, que se estableció para disminuir la necesidad de llevar petróleo a las regiones gubernamentales para ser refinado, pero cuya producción no es suficiente para todo el NES. «Esta nueva estación cambiará positivamente la situación en cuanto a la satisfacción de las necesidades energéticas aquí: hay una enorme necesidad de energía, ya que la población está aumentando, las ciudades son cada vez más grandes y los desplazados de todas las demás regiones de Siria han venido aquí a establecerse. Pero desde el punto de vista del medio ambiente, es perjudicial. El problema de las refinerías no ecológicas continúa y afecta enormemente al medio ambiente. La Coalición Mundial y los países europeos deberían ayudarnos en este asunto. Desde Keziyen Kesk, decimos que deberíamos poner fin al uso del petróleo y basar nuestra estrategia en las energías limpias y ser la primera administración en anunciar el cese del uso del petróleo; deberíamos ser los primeros en reclamar una iniciativa así, pero actualmente la AANES no está en condiciones de hacerlo. Sí, es cierto, hay guerra. Una lucha contra ISIS y los ataques turcos y un embargo, pero si tuviéramos la oportunidad, deberíamos seguir adelante con la energía limpia y usarla en lugar del petróleo.»

La energía solar está presente en toda Siria, señala Shexo, especialmente en Damasco, donde hay algunas grandes estaciones, pero en el NES sólo hay proyectos personales pequeños para casas individuales. «La energía solar viene por niveles. Yo personalmente trabajo en este campo. Las solicitudes que recibimos [aquí en NES] son para casas individuales más que para suministrar electricidad a pueblos, por ejemplo. Hay algunas discusiones, pero nada más, en relación con estaciones grandes». Sin embargo, hay muchas dificultades asociadas, como la necesidad de equipos técnicos avanzados a gran escala, que no existen en Siria y deben importarse a un coste elevado y con gran dificultad, afirma. «Queremos fabricarlas, queremos empezar de verdad con estas centrales, porque la realidad del futuro es que tendremos que utilizarlas, no sólo aquí, sino en todos los países. Tenemos que empezar con energía limpia. Las condiciones aquí en Siria son buenas porque el sol da mucha energía. Hay estudios sobre este tipo de proyectos, pero actualmente no hay nada en marcha. La gente instala paneles solares personales, pero no hay proyectos a nivel de pueblos o ciudades».

Omer insiste en la necesidad de que los municipios desempeñen un papel activo en las iniciativas medioambientales: «Lo importante para el futuro son los proyectos ecológicos en los municipios. Actualmente hay dos municipios en Heseke que participan en la clasificación de basura. En realidad, la democracia y la ecología están entrelazadas. Si una comuna puede tomar decisiones y la gente colabora, son pasos importantes para lograr la autosuficiencia. Si la gente trabaja junta, se necesitan menos coches para transportar cosas desde lejos. Dado que las comunas son nuestro principal actor, debemos apoyarlas. Somos la institución regional, pero los municipios también forman parte de la gestión regional. Nos completamos mutuamente y colaboramos entre nosotros. Nuestros papeles están en función de nuestras capacidades». Se da importancia a los días mundiales del medio ambiente, como el Día de la Tierra, dice. Se organizan actividades o eventos especiales con las comunas para conmemorar estas ocasiones.

Plantación de árboles en la ciudad de Qamishlo

El optimismo de Omer queda patente a lo largo de la conversación. «Hemos dado pasos», afirma. «Para ser sincero, la mayoría de la gente no tenía una buena idea de lo que era la ecología antes de la revolución. Este concepto ha evolucionado mucho con la revolución. Este tema es cada vez más interesante para la gente. Hace cuatro o cinco años no era así. Ahora, cuando sacas este tema, la gente te escucha. Mucha gente ha puesto en marcha iniciativas medioambientales o de plantación de árboles. He estado trabajando en esto, haciendo iniciativas y campañas, y veo que la participación es alta. De este modo, las ideas y las creencias empiezan a extenderse en la comunidad. Al principio nuestros proyectos eran pequeños, pero han ido creciendo con el tiempo. Estábamos muy centrados en plantar y proteger árboles, pero en el último año ha habido proyectos más grandes para resolver problemas en las ciudades».

Shexo también destaca que en los últimos años han proliferado las asociaciones e iniciativas relacionadas con el medio ambiente en el NES. «La sociedad civil en general ha empezado a desarrollarse y a trabajar en proyectos ecológicos. Paso a paso, hemos conseguido agrupar a algunas asociaciones civiles comunitarias que trabajan por el medio ambiente. Queremos poner a todas las asociaciones y organizaciones interesadas en el medio ambiente bajo un mismo paraguas, para poder unificar nuestros planes y nuestra estrategia, sobre todo porque las protecciones medioambientales son débiles y no están organizadas. Si nos unimos, seremos más fuertes». A Keziyen Kesk le gustaría colaborar más con la AANES, afirma Shexo, y añade que es necesaria una regulación medioambiental más activa. «En nuestra estrategia, implicamos a toda la gente: estudiantes, ancianos, jóvenes, escuelas, comunas. La AANES debería apoyarnos y ayudarnos». Fuera de la AANES, Shexo dice que Keziyen Kesk está buscando conexiones y comunicación con otras asociaciones y organizaciones ecologistas de Europa y América. «Muchas organizaciones ecologistas llevan décadas trabajando, pero nosotros estamos empezando, así que necesitamos educación y formación en muchos aspectos. Necesitamos participar en reuniones sobre protección del medio ambiente a nivel mundial. Nos beneficiaría mucho. En general, aquí seguimos en una situación de guerra. Dentro de esto, esperamos ser la voz del medio ambiente».

La situación de guerra, pasada y presente, sale continuamente a colación en las tres entrevistas. «En el NES, la guerra ha afectado mucho a todo», dice Bave Barzan. «Cuando la gente se quedaba sin combustible, iba a cortar árboles. Cuando los cortes de electricidad empezaron a ser tan frecuentes, la gente necesitaba generadores. Una de las razones de los apagones fue la reducción del caudal de agua en las presas». Bave Barzan lamenta la necesidad de generadores. «Ahora voy a encender el generador para tener electricidad», dice, dirigiéndose a la puerta de su casa, donde está el generador del barrio, «pero si llegara el suministro eléctrico principal sería mejor para el medio ambiente y los civiles». También se refiere al corte por parte de Turquía del flujo de agua que entra en el NES, diciendo que el mal funcionamiento resultante de las presas del NES limita el suministro general de electricidad. «Al comienzo de la guerra civil siria, todas las líneas y estaciones eléctricas estaban dañadas. Había 3 horas con electricidad y 3 horas sin ella. Aquel invierno fue realmente difícil; la gente fue a cortar árboles para quemarlos en estufas de leña. Entonces, una familia adinerada compró el generador para este barrio. Nosotros sólo nos encargamos de hacerlo funcionar y de cobrar la cuota mensual. En la ciudad, los generadores producen humo y contaminan las calles. Queda mucho camino por recorrer para mejorar esta situación. La ciudad está llena de ruido y humo negro a causa de los generadores. Esto afecta a la salud de la gente, pero nos vemos obligados a usarlos porque hay poca electricidad. La solución aquí es una mejora del suministro público de electricidad».

«La ecología es un principio fundamental de la AANES», dice Omer, «pero la AANES siempre está en estado de emergencia. Hay guerra». A continuación, saca el tema de la tala de árboles a manos del SNA en Afrin, ocupada por Turquía. «En mi opinión, Afrin es la ciudad más hermosa y verde. Pero ya ves lo que está pasando allí; casi medio millón de árboles han sido cortados desde que fue invadida por Turquía en 2018. Esto también es una cuestión de mentalidad. La gente que corta árboles no sabe lo que significan los árboles. Simplemente llegaron, los vieron y los cortaron sin dudarlo. Turquía destruye allí la ecología. ¿Cómo puedes destruir un lugar o una región y matar a gente sólo por tus intereses, con pretextos como proteger tus territorios? La situación es muy difícil allí».

«La guerra también supuso la emigración de personas formadas, ingenieros, gente con conocimientos medioambientales», dice Shexo.

Para todos los empleados de AANES, Omer afirma que los ataques turcos con drones dificultan su trabajo. «Los continuos ataques turcos contra nuestra región son un obstáculo», declara. «Hace poco, la copresidenta de la administración regional perdió la vida en un ataque. Me quedé estupefacta cuando me enteré. ¿Cuál es la razón de que Turquía la matara? ¿Intentar construir una comunidad en la que las personas puedan coexistir juntas? Los empleados de la AANES trabajan duro, hacen su trabajo, y luego son atacados y asesinados por Turquía. Imagina que estás construyendo algo grandioso para la gente y esta es la razón por la que te matan. Cada vez que se producen estos ataques, se limita nuestro trabajo durante algún tiempo, ya que tememos salir demasiado. Esto significa que no salimos a ver nuestros proyectos, ni asistimos a reuniones, porque no queremos arriesgar vidas. Nos afecta mucho; pone obstáculos a nuestro trabajo. Es difícil trabajar bien en estas circunstancias».